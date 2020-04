Naughty Dog s'est exprimé suite aux divers leak de la nuit dernière:

Nous savons que ces derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. C'est décevant de voir la libération et le partage des séquences de développement avant la sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers et nous vous demandons de ne pas les gâcher pour les autres.



The Last of Us: Part 2, sera bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous verrez et entendrez, l'expérience finale en vaudra la peine.