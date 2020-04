« Je viens de terminer ma première partie du jeu en mode normal et j'ai mis un peu moins de 50 heures (avec quelques heures de farm pour l'AP et les niveaux, donc plus de 40 heures environ). Dans l'ensemble,

c'est un très bon jeu dont j'ai tout aimé. Je vais le refaire en mode difficile.



J'ai terminé toute l'histoire, les quêtes secondaires et les mini-jeux mais il y a encore des choses que j'ai loupé, comme des objets de collection et peut-être d'autres secrets.



Après une si longue attente, je dirais encore oui. C'est vraiment un jeu impressionnant et on peut voir que beaucoup de réflexion et de temps y ont été consacrés. Même pour ceux qui n'ont pas joué à l'original, c'est un jeu que

tout le monde peut apprécier (à peu près à la hauteur de l'engouement et des attentes).



Ils ont fait pas mal de changement. Mais je dirais que c'était vraiment nécessaire

et que cela rend le jeu bien meilleur et définitivement un jeu de 2020. »

« Je suis à 25 heures de jeu, je fais toutes les quêtes annexes et PENSAIS être proche

de la fin jusqu'à ce qu'ils m'envoient ailleurs. Donc, au moins plus de 25h. »