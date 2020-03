Semaine 12 : du 16/03/2020 au 21/03/2020.

TOUS





1) Animal Crossing (Switch) / Nouveau

2) Mario Kart 8 "Deluxe" (Switch) / =

3) FIFA 20 (PS4) / Retour

4) Call of Duty : Modern Warfare (PS4) / Retour

5) Doom Eternal (PS4) / Nouveau

S.E.L.L.

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.