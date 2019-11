World of Microsoft





Dans une récente interivew avec Xbox On, Phil Spencer a déclaré que le genre RPG est quelque chose qui a bien fonctionne dans le passé pour la Xbox, et que les jeux de rôles devraient être un domaine dans lequel ses studios cibleront à l'avenir. Voici ce qu'a déclaré le dirigeant de Xbox Game Studios :

« Les RPG sont de plus en plus intéressants pour nous. A l'époque, la Xbox disposait d'un certain nombre d'exclusivité dans le genre. Quand je pense à Mass Effect 1, sur lequel j'ai travaillé, Jade Empire, Fable - je me souviens que nous avions vraiment défini les jeux de rôle comme étant quelque chose de majeur.



L'acquisition d'Obsidian et d'inXile dans Xbox Game Studios indiquent que les RPG sont toujours important pour la Xbox. On veut se concentrer sur ce genre, et faire plus encore. Tandis qu'on voit le Xbox Game Pass s'agrandir, nous voyons entrer plus de genres, qu'il s'agisse de genres populaires qui reviennent ou bien de créateurs qui essayent de nouvelles choses parce qu'ils on un public toujours présent.



Je pense vraiment que les RPG sont un domaine sur lequel nous devrions nous concentrer. »

L'intéressé avait déjà fait part de son envie de créer un nouveau studio en Asie.

Il ne nous reste plus qu'à voir comment Microsoft mettra tout ça en place.