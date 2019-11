Semaine 45 : du 04/11/2019 au 10/11/2019.

TOUS





1) Death Stranding (PS4) / Nouveau

2) Call Of Duty : Modern Warfare (PS4) / -1

3) Luigi's Mansion 3 (Switch) / -1

4) Need For Speed: Heat (PS4) / Nouveau

5) FIFA 2020 (PS4) / -1

S.E.L.L.

Death StrandingCall Of Duty: Modern WarfareNeed For Speed: HeatCall Of Duty : Modern WarfareNeed For Speed: HeatFIFA 20Luigi's Mansion 3Mario & Sonic aux Jeux Olympiques : Tokyo 2020Mario Kart 8 DeluxeNeed For Speed: HeatFarming Simulator 19 – Édition PlatinumFIFA 20Le dématérialisé n'est pas pris en compte.