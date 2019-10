-Interface Multi-language (anglais, français, espagnol, portugais bresilien et coréen).-Configuration des émulateurs et cores Libretro depuis ES.-Plus d'options de réglages des themes (mode grille,vidéo etc..)-ES affiche une image pendant le chargement d'une rom si elle est scrapée.-Vous pouvez indiquer à ES de jouer des musiques en arrière-plan (fichiers .mp3 et .ogg dans emulationstation .emulationstation music).-Scrap vidéo disponible depuis ES.-Ajout du Virtual Boy et de la SupergrafX.-Video au lancement avec le core ffmpeg core (/medias)-Choix d'installer la version stable ou nightly de Retroarch.-Mise à jour du script retro.bat (launcher de EmulationStation).-Mise à jour du script setup.bat (télécharger et configurer facilement ES et les émulateurs avec des modèles exclusifs de configuration)-Le répertoire "Games" est renommé "roms" pour préparer la compatibilité avec Batocera.