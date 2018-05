Abattez les Yokai qui se sont échappés des limbes !

Exophase vient tout juste de mettre en ligne la liste de trophées en Anglais d'un certain Shikhondo : Soul Eater , un Shoot'em Up Coréen à destination de la PlayStation 4. Vous pouvez accéder à la liste des trophées en cliquant



Shikhondo : Soul Eater est donc un Shoot'em Up vertical tout ce qui est de plus classique, doté d'une jolie direction artistique, d'un gameplay sympa et qui fut sorti pour la première fois sur PC via la plate-forme de téléchargement Steam en octobre 2017. Le jeu est développé par le studio Coréen DeerFarm et débarquera très prochainement sur PlayStation 4.



Résumé :



Shikhondo : Soul Eater est un Shoot'em Up vertical.



Sélectionnez l'un des faucheurs ou l'une des filles. Trouvez les Yokai qui se sont échappés des limbes, sauvez les âmes qu'ils ont absorbés et renfermez-les de nouveau.



Principales caractéristiques :



* Cadre oriental et boss dans les stages uniques.



* Pour obtenir un score plus élevé, vous devez rester proche des tirs ennemis et activer le mode de collecte de l'âme.



* Trois modes de jeu sont disponibles.

Et voici pour finir une bande-annonce de ce portage :