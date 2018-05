Tests

est presque un jeu maudit. Il suffit pourtant de faire un tour d’horizon chez les joueurs pour comprendre l’engouement autour de cette suite, considérée comme un des meilleurs platformer de ses dernières années mais cette appréciation s’est faite avec le recul, car le jeu n’a tout simplement pas eu de chances à l’époque : il a débarqué au mauvais moment, sur la mauvaise console. L’objectivité étant ce qu’elle est, c’est à dire très relative, j’hallucine de voir que sa moyenne Metacritic est quasiment identique au dernier, justement testé plus tôt cette semaine. Et pourtant quelle différence de qualité.Car encore une fois, les voyants n’étaient pas franchement au vert à l’époque eten dépit de ses qualités passait pour une production qu’on ne souhaitait pas. Ou plutôt, c’est surtout qu’on en voulait plus. On attendait davantage deet on attendait davantage d’une Wii U après un line-up peu extraordinaire. Ce deuxième(le cinquième en fait) n’avait pas les épaules pour combler le manque de jeux avec un début de carrière déjà loupée et une visibilité déjà assez floue. Je me souviens encore parfaitement de Reggie Fils-Aimé tout heureux de venir aux VGX 2013 annoncer Cranky au casting de cette suite, pour finalement se faire interpeller par les organisateurs en mode « Ok, et t’as rien d’autre à proposer sinon ? ». Va t-on demander às’ils ont autre chose à proposer à cet E3 à part? Oserait t-on râler sise ramène uniquement avec? Non. C’est juste qu’il y a cinq ans,, c’était bien mais pas assez.C’est du coup sans surprise que les ventes ne furent pas à la hauteur (comparé au succès de) et on ne peut en vouloir à Nintendo de vouloir retenter sa chance sur Switch, où le jeu bénéficie avant même sa sortie d’un très bon bouche-à-oreille, et surtout d’un contexte bien plus adéquat. On ne va pas revenir en détails dessus, se contentant de dire que les critiques ne sont pas volées tant le jeu reste une perle aussi bien au niveau du level-design que dans son gameplay, renforcé par l’arrivée du fameux Cranky et de Dixie. Quatre ans après son lancement initial, le titre n’a aucunement vieilli grâce à sa formule parfaitement rodée que l’on retrouve dans les Yoshi et Kirby (même si ce n’est pas toujours réussi dans ces derniers), à savoir de longs stages pas compliqué à traverser mais recelant de secrets bien plus difficiles à dénicher et atteindre.Le rendu n’a lui que peu évolué, ce qui n’est pas vraiment choquant pour un remaster, et on appréciera donc le 1080p sur TV (720 sur Wii U) pour un léger gain de finesse qui n’est jamais de trop, le jeu étant déjà très beau à l’origine, et du 60FPS sans la moindre petite chute. Mais le meilleur reste du coté des temps de chargement qui deviennent enfin acceptables (divisés par deux voir trois) là où ça devenait insupportable sur Wii U aussi bien à l’allumage que pour chaque retour sur la map. D’ailleurs, en parlant d’optimisation, on sera également tout aussi surpris par le poids du jeu : près de 12Go sur la console au GamePad, et seulement 6,6Go sur la Switch. Comme quoi, quand on veut…Par contre, coté ajouts, c’est encore une fois le no man’s land puisque par « Mode Funky », il faut surtout comprendre une refonte de la difficulté. Tropical Freeze peut se montrer dur, et même très dur. Oh, pas dans sa ligne droite mais la recherche du 100 % passera par les niveaux K qui peuvent se montrer d’une haute brutalité, où se rajoutera ensuite le time-attack (bon courage pour les médailles d’or) et le mode Difficile où l’on meurt en un coup dans des niveaux sans checkpoint. C’est sûr, on est pas danslà. Le moyen d’assouplir un peu cela était de privilégier Dixie (assez craquée il faut dire) et l’achat de petits objets d’aides en boutique via des piécettes grappillées sur le chemin (les vrais se souviennent du niveau 2K).Le mode Funky, évidemment facultatif, va lui simplement rendre le jeu plus accessible pour les plus jeunes avec des lettres Kong qu’on peut récupérer en plusieurs fois (et non obligatoirement en un seul run), l’ajout d’un cœur par personnage et surtout la possibilité d’ouvrir son inventaire même en plein niveau (5 objets max). Ce mode pourra être aussi bien joué de manière classique (avec Donkey et ses trois acolytes) ou uniquement avec Funky qui bénéficie du coup de cinq cœurs et de suffisamment de capacités pour palier au fait qu’il évolue en solo. Intéressant pour le speed-run, mais pas vraiment révolutionnaire sur le gameplay.