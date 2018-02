Premiers avis

L’annonce d’unsur Switch fut une évidente bonne nouvelle pour la console et l’arrivée au préalable des deux premiers épisodes l’est tout autant car il n’est jamais trop tard pour que chacun puisse rattraper son retard, surtout qu’à l’instar de nombreux jeux Wii U, il est légitimement utile d’offrir une nouvelle carrière au deuxième épisode qui n’a pas rencontré le succès mérité (pas de chiffre précis, mais moins d’un million dans tous les cas).Même avec quelques années de recul, s’y relancer sur Switch redonne les mêmes sensations grisantes.reste l’une des licences à retenir du jeu d’action japonais aux cotés deet, et quelques heures suffisent à maintenir mon avis intact : aussi bon soit-il, le premier épisode incarne presque une simple ébauche du deuxième, bien mieux pensé sur quasiment tous les points, de la souplesse de son gameplay au rythme de la progression, en passant par la qualité esthétique grâce aux jeux des couleurs et une prodigieuse mise en scène des boss. Toutes les qualités y sont, mais les défauts aussi, de ceux qui ont toujours freiné une partie du public, particulièrement l’humour un peu foufou (Kamiya quoi) et cette héroïne qui n’hésite pas à écarter sauvagement les cuisses sans raison particulière. On peut aimer, ce n’est pas forcément un délit.Mais bref, parce qu’il s’agit avant tout de portages sans ajouts particuliers, et parce qu’on aura le temps de revenir en détails sur les deux produits pour le futur test à venir, je vais donc m’attarder sur les deux uniques interrogations de la communauté.Pas de surprise à ce niveau : s’il est tout à fait possible de s’en sortir en mode nomade sans rencontrer de problèmes vraiment notables, le style de jeu très nerveux poussera à privilégier la manette, plus apte à subir le martellement de boutons durant les mini-QTE d’exécutions, et surtout lorsque l’on doit tourner à fond les sticks comme un bourrin pour maxer les bonus.Notez que vous pourrez y jouer 100 % au tactile, mais j’aurais le bon goût de ne pas parler davantage de cette feature, sauf pour le mini-jeu de tir entre deux missions qui devient soudainement très simple.De ce coté, déjà, ça dépend des épisodes. Encore une fois, le premier épisode accuse son âge (2009, déjà !) et se montre plus terne visuellement que sa suite. Prenez-le comme un hommage à cette époque où c’était une mode d’avoir des jeux semblant tourner en trois ou quatre couleurs.En mettant de coté ce point, on appréciera tout de même de bien meilleures performances coté frame-rate (60FPS) sur toutes les configurations, ce qui sera peut-être le détail qui fera la plus grande différence avec la version Wii U, qui pouvait varier de 30 à 50 selon les situations.Pour la résolution, le bilan est est un peu plus variable : c'est très agréable en nomade mais il faudra repasser pour du 1080p natif en dock, occasionnant les habituelles traces d'aliasing.Avec cette compilation, la Switch se dotera dans deux semaines d’un des meilleurs représentants du jeu d’action de ces dernières années, qui plus est au contenu toujours aussi satisfaisant, tant il est toujours agréable et aujourd’hui plus qu’avant d’avoir un produit complet dénué de DLC.Si le fond est donc là, et sans surprise forcément pour ceux qui connaissaient déjà la licence, la forme le sera moins pour les collectionneurs avec un premier épisode exclusivement en téléchargement, là où sur Wii U, il était tout de même possible d’avoir les deux sur disque grâce aux éditions spéciales.