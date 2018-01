Bourse : avec Monster Hunter World, Capcom revient à son niveau de 2001 Bourse : avec Monster Hunter World, Capcom revient à son niveau de 2001

Comme nous le disions il y a quelques heures, Capcom a eu bien mal démarrer cette génération avec essentiellement des portages à gogo et un lancement loupé de Street Fighter V, même si le titre s'est pleinement rattrapé sur la longueur en terme de qualité.



Mais après un Resident Evil 7 applaudit par la critique et un Monster Hunter World qui a les atouts pour devenir l'un des plus grands succès commerciaux dans l'histoire de l'éditeur, les investisseurs renouent drastiquement leur confiance depuis quelques mois avec une valeur boursière à la hausse, dont un pic supplémentaire de +4,79 % aujourd'hui après l'annonce des premiers résultats du titre précité (5 millions d'unités expédiés). Avec une part actuellement à 4.050 yens, la puissance boursière de Capcom n'a donc jamais été aussi élevée depuis 2001 et les débuts de la PlayStation 2.



Reste à voir maintenant si l'éditeur parviendra à garder les épaules aussi solides sur la longueur. S'il ne fait aucun doute que Monster Hunter World n'est que la première pierre d'un nouvel avenir radieux pour la série, on n'en oubliera pas que d'autres RDV sont éventuellement à prendre pour cette année, dont un Devil May Cry en insistante rumeur, mais aussi un certain Resident Evil 2 Remake.