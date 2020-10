Bonjours à tous,

Alors voilà, j'ai besoin de conseil car je n'y connais malheureusement pas grand chose dans ce domaine et je souhaite changer mon installation "Son".

En ce moment je suis équipé d'un système 5.1 Yamaha pour la Xbox et Ps4.

J'aimerai investir dans une barre Atmos car je voudrais tester cette nouvelle techno avec la XsX entre autre, mais aussi car je voudrai optimiser la place en retirant les petites enceintes.

Auriez vous des marques ou model à me conseiller ?

Concernant la technologie Atmos:

- Est elle gratuite ?

- Fonctionne tel aussi avec une future Ps5 ? (J'ai crus lire qu'elle avait sa propre techno... Ils font chier ça me rappel l'épode Bluray vs HD dvd).

Merci pour vos réponses et bon jeux avec cette arrivée de next gen !!!