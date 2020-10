Hello. Je ne crois pas avoir vu d'article sur ce nouveau Rogue-Lite (français !) sorti d'accès anticipé PC il y'a quelques jours. Il est disponible sur PC Switch et Xbox One (directement dans le gamepass).



Difficile de passer après Hades mais le jeu a aussi du très bon gameplay à revendre ! C'est bien nerveux et jouissif à jouer. Par contre attention il faut les nerfs solide le jeu est assez difficile ^^.



Les tests de la presse sont bon sans crier non plus au génie. Il devient apparement assez vite répétitif... Je lui laisse sa chance perso j'avais bien aimé l'early et en plus il est développé dans ma région donc ça fait plaisir ^^.