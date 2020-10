J'étais en train de réfléchir à une chose :

La plupart des joueurs achetant une console physique, comment fonctionne alors le Quick Resume ?



- Il joue à son premier jeu...

- Là, il veut jouer à son second jeu. Il clique dessus et...

- Pouf ! 12 secondes après, il peut jouer à son nouveau jeu ! A condition d'avoir cherché le disque de son autre jeu et de l'avoir inséré dans sa console...



Cette fonctionnalité me semble fonctionner beaucoup mieux avec des jeux dématérialisé, permettant de passer de l'un des jeux à l'autre sans cette manipulation (retrait du BluRay / insertion d'un nouveau Blu Ray)... J'en viens même à me dire que la proposition d'une Xbox Series X sans lecteur, moins cher, au prix de la PS4 Digital Edition serait loin d'être une hérésie !







Mais du coup, je me demandais si, pour la plupart des joueurs, ce sera vraiment une grande avancée - le temps de switcher d'un jeu à l'autre étant tout de même associé au geste de chercher son blu ray et de l'insérer dans la console.



Attention, ce n'est que mon avis personnel.



En tous cas, je suis loin d'être super hypé de recevoir ma Xbox Series S (je joue sur Xbox One X en ce moment et je redécouvre certains de mes jeux, comme Rage 2 ou Phantasy Star Online 2), mais j'ai quand même hâte de découvrir son hardware et son feeling, car j'aime la technologie.