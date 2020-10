“I think all of us at Moon would LOVE to see Ori in Smash and we think that Ori’s moveset and fighting mechanics [would] be tons of fun. I honestly think this could be amazing and you should tweet Phil Spencer about it!”



«Je pense que nous tous à Moon adorerions voir Ori dans Smash et nous pensons que les mouvements et les mécanismes de combat d'Ori [seraient] très amusants. Je pense honnêtement que cela pourrait être incroyable et que vous devriez tweeter Phil Spencer à ce sujet! »

IGN

Info, Ori dans un jeu de combat à la Smash Bros, ça existe déjà d'ailleurs :