Pour Xbox:Jason Ronald, le concepteur des Xbox Series X et Xbox Series S a expliqué que les deux machines profiteraient d’une fonction leur permettant d’installer la totalité, ou seulement une ou plusieurs parties d’un jeu.C’est lors d’un podcast organisé par Larry Hryb que le développeur a expliqué que les joueurs auront la possibilité d’utiliser une option de désinstallation sélective sur certains jeux. Il donne un exemple concret en expliquant qu’un jeu qui possède une campagne solo et une partie multijoueur pourrait très bien opter pour cette option pour laisser le choix aux joueurs qui auraient terminé la campagne de la désinstaller pour libérer l’espace mémoire occupé par celle-ci.Pour PlaystationMark Cerny de Sony indique ainsi que les jeux ne seront pas traités "comme de gros blocs de données, il sera possible d'avoir un accès plus spécifique aux données". En clair, le joueur pourra sélectionner quels blocs installer pour y avoir accès directement.On pourra par exemple limiter l'installation d'un jeu à son mode multijoueur si la campagne solo ne nous intéresse pas, ou l'inverse. Il devrait également être possible d'économiser de l'espace en n'installant que les doublages en Français, ou de modifier le volume d'un jeu en fonction de son avancement, notamment en n'installant pas tous les niveaux d'un coup, mais juste le chapitre en cours et le suivant, puis de désinstaller les précédents à mesure que l'on progresse.Houiii pour moi c'est parfait je vais supprimer toute les parties multi (sauf Fifa evidemment)[/url]Pour xboxhttps://xbox-mag.net/2020/10/03/xbox-series-xs-linstallation-la-demande-officialisee-par-microsoft/Pour Playstationhttps://www.generation-nt.com/sony-installation-jeux-ps5-differente-ps4-actualite-1978640.html