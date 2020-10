Hello à tous, Ayant décidé de reporter l'achat de la nextgen, qye je trouvais insipide. J'ai décidé de me refaire une toute nouvelle configuration en 4k sur pc. Dans cette optique, j'ai revendu mon z35p et je suis à la recherche d'un bon écran gaming 4k. Uniquement à orientation gaming Actuellement,j'ai retenu trois écrans https://www.materiel.net/produit/201907120135.html https://www.materiel.net/produit/202004030024.html https://www.materiel.net/produit/201910100122.html Qu'en pensez vous? Avez vous d'autres suggestions ? Merci

posted the 10/03/2020 at 07:47 AM by l3andr3