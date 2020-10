3/4 heures passés sur Crash Bandicoot 4 et je suis un peu sur le cul, le jeu est juste tellement, mais alors tellement bonJ'etais pas le dernier a penser que la formule old school des premiers Crash ne pourrait peut-être pas refonctionner de nos jours, mais force est de constater qu'Activision a réussi le pari. Le gameplay est largement plus smooth que dans la Trilogie, le jeu est assez corsé, le level design bourré de bonnes idées et que dire de la DA ? Les decors sont sublimes bordels.Les nouveaux masques apportent de la nouveautés (meme si pas fan du premier) et si le gameplay de Tawna et Dingodile pouvaient faire peur, bah ils sont super fun au final (pas encore vu Cortex).Ah et pour finir, faites le jeu en mode Retro car le fait d'avoir des vies infinies en Moderne gâche a mon sens le plaisir de casser les caisses et de recup les fruits et donc gagner des vies (meme si ça sert aussi au 100%).Sans doute dans mon Top 5 de cette année.