Hello tout le monde,



Je trouve qu'on critique (à raison) certains jeux, éditeurs etc....qui avant tendance à nous faire les poches à la moindre occasion (dlc, pseudo remaster etc..).



Je propose qu'on fasse le contraire est de plutôt mettre en avant les jeux et éditeurs qui ont decider de faire un geste pour les joueurs.



voici la listes des jeux qui seront amélioré sur la next gen gratuitement sur vous l'avez acheter sur ps4 ou xbox one.



Je pense que c'est une bonne initiative. Nous gamers ont devrait aussi s'habituer a toujours mettre en avant les studios et jeux qui arrête de nous prendre pour des C....



Voici la stratégie du good buzz



Assassin’s Creed Valhalla

Balan Wonderworld

Borderlands 3

Call of the Sea

Chorus

CrossfireX

Cyberpunk 2077

Dead by Daylight

Destiny 2

DiRT 5

Far Cry 6

Gears 5

Halo Infinite

Hello Neighbor 2

Hitman 3

Immortals : Fenyx Rising

Marvel’s Avengers

Metal : Hellsinger

Ori and the Will of the Wisps

Poker Club

Psychonauts 2

Puyo Puyo Tetris 2

RIDE 4

Scarlet Nexus

Sea of Thieves

Second Extinction

Tetris Effect : Connected

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

The Ascent

The Falconeer

The Gunk

The Witcher 3

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs : Legion

Yakuza : Like a Dragon



si j'ai oublié un jeux n'hesitez pas.

ajb