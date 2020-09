Après la semi-confirmation qu'il n'y aurait pas de patch pour passer (gratuitement ou non) le Spider-man original de la version PS4 en version PS5,vient de confirmer directement sur Twitter qu'il n'y aura pas de cross-save pour le Spider-man original sorti sur PS4 avec la version PS5 : https://twitter.com/insomniacgames/status/1307707909120299012Celles et ceux qui pensaient relancer un New Game+ duoriginal en achetant l'édition Ultimate dedevront recommencer le jeu depuis le début.Autre confirmation, mais celle-ci plus compréhensible il n'y aura pas d'édition physique du Spider-man original sur PS5 (en dehors toujours de l'édition Ultimate à 80 € de MM) : https://twitter.com/insomniacgames/status/1307477116913557506