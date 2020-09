Bonjour, Les informations restent floues concernant la disponibilité du All access pour acquérir une Xbox One Serie X. Personnellement, je ne précommanderais pas la console nue mais uniquement par le biais de cet achat à crédit. Avec vous des informations ?

posted the 09/21/2020 at 03:58 PM by alucardk