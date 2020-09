En effet, des joueurs japonais ont remarqué une affiche promotionnelle pour le Fighters Pass Vol.2 dans les magasins japonais 7-Eleven montrant Min Min et les cinq autres emplacements (pour l'instant vides) des autres combattants.Une image qui n'est censée être exposée que jusqu'au 4 octobre prochain, laissant penser qu'à cette date, l'identité du nouveau combattant sera connue. La même chose s'était produite dans le même magasin avec le même genre d'affiche pour le DLC concernant le Héros dont la date de remplacement indiquait le 4 août 2019 alors que la révélation aura lieu le 31 juillet de la même année mais aussi pour celle de Banjo-Kazooie datée au 15 septembre 2019 alors que le DLC sera finalement lancé dix jours avant...

posted the 09/21/2020 at 12:56 PM by nicolasgourry