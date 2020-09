Soyons honnêtes : les précommandes PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Nous nous en excusons sincèrement.



Au cours des prochains jours, nous allons sortir d'autres consoles PS5 à précommander - les détaillants vous donneront plus de détails.



Et d'autres PS5 seront disponibles d'ici la fin de l'année.

