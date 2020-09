Vu ce jour sur Twitter, le FCC a mis à jour ces fiches concernant la PS5 et la DualSense avec les mensurations de la machine, du pad et des différents accessoires.



On connaissait déjà la taille de la console, mais c'est intéressant de la voir sous toute les coutures sur des photos qui ne viennent pas directement de Sony, et ont a une meilleur visibilité sur le fameux stand qui a une forme... Bizarre.



Lien du Twitt ci-dessous :



https://twitter.com/geronimo_73/status/1307263967597912065



Et le lien de la page du FCC sur laquelle ont peut télécharger un PDF avec les photos en grand format.



https://fccid.io/NCC/CCAB20LP1290T0



Et bon Samedi !!