Bon on a bien rigolé 5 minutes depuis la conférence, mais plus sérieusement, on vraiment aucune idée de la console en dehors de la photo officielle de sony (et aussi une photo ou un gars d'usine la tenait de profil) et la vidéo hier pendant la conférence qui a montré une partie de l'arrière, à quand un deep dive de la console? ou la prise en main par les sites tech, on est à 2 mois de la sortie et on en sait pas plus que ça, en dehors des specs, et ce que j'ai dit plus haut, j'ai remarqué aussi qu'une bonne partie de l'aération convergeait vers l'arrière de la console?Sony va t'-il faire une présentation détaillée du hardware ? ou bien on en saura plus quand les première consoles précommandées seront livrée ?