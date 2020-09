Sérieux c'est quoi ce délire égoïste ?Tout le monde n'a pas les moyens de se payé une ps5 ou xbox serie X, franchement ça permet a un maximum de joueurs de pouvoir joué, tout le monde n'est pas forcément emballé par cette next gen qui a pour l'instant 2 ou 3 effet de lumières, et tout le monde n'a pas en plus une tv 4k pour en profité !Le bon de générations n'est pas ouf surtout quand tu vois un jeux comme FF16 ou le jeux Poudlard ( que j’attends de ouf) qui semble plus moche qu'un Ghost of Tsushima, un red dead 2 ou un the last of us part 2 qui sont bien plus beau, pourtant ce sont des jeux de fin de gen ps4...