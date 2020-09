J'ai bouffé du street fighter pendant un 1 mois , mais ça vallait franchement le coup .Artworks officiels d'époque pour chaque jeux , ost et traduc à venir , il y a eu un gros taff pour que tout soit cohérent ! 4 Vues différentes . bBref de quoi contenter tout le monde ,mais ce n'ai pas tout : Animations fais main sur les artworks et responsive audio ( ils réagissent en fonction du sons ) oui messieurs !



Et ça tourne toujours sur une build custom launchbox de ma création ! ( voir mes anciens posts )



who's the next?



(Metal Slug collection)