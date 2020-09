J'ai découverts la Rétroid Pocket 2 sur la chaîne Youtube Retrojeux. Dans sa vidéo, le vidéaste qualifie cette console de meilleure console émulateur portable 2020. En regardant différentes vidéos montrant la console faisant tourner différents jeux 64 et psx, il est vrai que pour son prix (78€ fdp compris), elle semble efficace et plutôt de qualité.Avez-vous acheter la machine ou êtes vous intéressés par ce genre de console?

posted the 09/14/2020 at 01:34 PM by calite