cet article est tiré du site xboxygenEn pleine production dans les usines, la Xbox Series X se retrouve également chez les éditeurs et les développeurs qui créent des jeux pour la nouvelle console. Ce week-end, c’est CD Projekt qui s’est montré aux côtés de la nouvelle Xbox.C’est ce week-end, à l’occasion de la remise des prix de la Gamescom que le développeur de Cyberpunk 2077 s’est illustré. Le jeu, qui n’est pas encore sorti, a en effet reçu le prix du meilleur jeu de rôle du salon.C’est Miles Toast, lead designer du jeu, qui a pris la parole dans la vidéo ci-dessous. Sur un ton humoristique, celui-ci commence par dire qu’il est très fier d’annoncer le prix final de la Xbox Series X avant de se rendre compte qu’il annonçait le mauvais « prix », et d’annoncer le prix du meilleur RPG. « Ce n’est pas Fall Guys ? Pourquoi n’est-ce pas Fall Guys ? » a-t-il dit avant de remercier les votants et de donner rendez-vous aux joueurs dans Night City.En faisant ça, le développeur s’est ainsi présenté devant la Xbox Series X. On peut ainsi se rendre compte une nouvelle fois des proportions de la console. Selon Miles Toast, la nouvelle Xbox n’est pas aussi grosse que ce à quoi il s’attendait.