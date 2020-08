Hier, Microsoft a tenu une conférence lors des Hot Chips 2020, qui est un événement dédié aux nouvelles technologies pour les professionnels.Et on apprend un peu plus sur l'architecture de la XSX.Petite image récapitulative de ce que l'on sait déjà.A noter que la mémoire cache du processeur est bien plus petite que les CPU AMD Ryzen 3000 de PC équivalent (12 Mo dans la XSX contre 32 à 36 Mo dans les Ryzen 3000)Ici, on apprend que le die (la puce de silicium) de la XSX est logiquement, le plus chère de l'histoire de la Xbox. Apparemment plus chère que celui de la One X à l'époque.La XSX possède un nouveau système son avec le « Project Acoustics »Une puce sera dédié à ce nouveau système qui serait à lui seul plus performant que les 8 cœurs du processeur de la Xbox One X !Suffisamment puissant pour le fameux Ray Tracing Audio ?De plus, Microsoft a inclus le support du format audio « Opus », un nouveau format à faible latence supérieur au MP3, AAC, Vorbis.On apprend également, que le système de décompression grâce au SSD permet une vitesse de décompression totale de plus de 6 Go/s, soit un chiffre supérieur les premières informations diffusées en mars dernier (4.8 Go/s)On le savait déjà depuis plusieurs mois que la XSX disposait du Ray Tracing matériel.Et on en apprend un peu plus. Celui-ci prend la forme d’une sous-unité dédiée au sein de chaque Compte Unit (CU) au nombre de 52 sur la XSX.Concernant les performances en Ray Tracing, Microsoft nous indique que le matériel propose une accélération du Ray Tracing avec 380 Giga ray-box par seconde et 95 giga ray-tri par seconde.Mais aucune comparaison n'est possible dans la mesure qu'aucun autre concurrent n’a communiqué sur des spécifications de ce type.+ d'informations à venir !