Même si maintenant nous connaissons pratiquement tout des consoles nextgen à venir. Ils manquent toutefois encore quelques détails avant leur sortie et sans un doute un des plus fonadamental: le prix!



Alors pour éclaircir un peu l'historie voici un article tiré de Capital datant de 2015 et qui montre bien que c'est quelque chose de très très très important dans la réussite ou l'échec d'une console et qui semble pris très au sérieux par les constructeurs:



Capital inerroge l'ancien boss de Xbox.



Capital : Le début de la marque Xbox, dont la première machine fut lancée aux Etats-Unis en novembre 2001, furent pour le moins chaotiques…

Robbie J. Bach : La première Xbox a été, en effet, très difficile à développer. Normalement, il faut quatre ans minimum pour concevoir et sortir une console de jeux vidéo. Mais, à l’époque, Microsoft voulait avancer vite pour contrer la Playstation 2 de Sony. Le projet a été lancé en 1999 et le produit est sorti seulement 24 mois plus tard. C’était un délai bien trop court. Je n’en dormais pas la nuit. Quatre mois avant le lancement, j’ai même proposé ma démission à mon supérieur, car j’étais en plein burn-out.



Capital : Cette première console a fait perdre beaucoup d’argent à Microsoft…

Robbie J. Bach : Oui ! Nous avons perdu entre 5 et 7 milliards de dollars avec la première Xbox (lancée en novembre 2001 aux Etats-Unis, et arrêtée en mars 2009). Même pour une entreprise comme Microsoft, ce fut une perte colossale. Nous vendions à l’époque une console quand Sony en écoulait six (la Playstation 2, à l’époque). Le design avait été mal fait, la première Xbox n’était pas très jolie, elle était trop lourde, trop grosse… Nous avions fait beaucoup d’erreurs. Par exemple, nous manquions cruellement de jeux exclusifs, malgré la présence de quelques licences à nous comme Halo, et le soutien d’Ubisoft.



Capital : Ces chiffres n’ont pas du plaire chez Microsoft. Avez songé à abandonner le marché des consoles à l’époque ?

Robbie J. Bach : Je ne crois pas que Steve Ballmer ait songé une seconde à arrêter cette gamme de produits, malgré les pertes. L’idée de départ était d’investir sur le long terme dans le jeu vidéo. Nous savions qu’installer une nouvelle marque prendrait du temps. Microsoft a d’ailleurs toujours été une entreprise obstinée. Un exemple ? La première version de Windows a été un bide, la deuxième n’a pas marché non plus. Il a fallu attendre la troisième pour que Windows s’impose. Dans la vie, il ne faut jamais lâcher le morceau trop vite.



Capital : La seconde génération de Xbox a vu le jour en 2005, avec la Xbox 360. Cette fois-ci, ce fut une réussite…

Robbie J. Bach : Oui. Nous avons travaillé dessus très en amont, avec pour objectif prioritaire d’être rentable. Nous avons donc choisi les composants avec soin, nous avons fait très attention au design et nous avons mis l’accent sur les contenus, à la manière des constructeurs japonais en produisant des jeux exclusifs qui plaisaient aux "gamers" comme la franchise Halo (NDLR : plus de 60 millions de jeux vendus, au total). Résultat, sur ce cycle (la Xbox 360, lancée à l’hiver 2005 est toujours en vente, dix ans plus tard, même si sa remplaçante, la Xbox One est sortie fin 2013), nous avons gagné plusieurs milliards de dollars.



Capital : Le succès de cette machine est souvent attribué aux difficultés rencontrées par Sony au lancement de la Playstation 3, à l’hiver 2006. Qu’en pensez-vous ?

Robbie J. Bach : Au lancement de la PS3, Sony a voulu imposer son format propriétaire, le Blu-ray. Or le lecteur Blu-ray coûtait très cher à produire. Ils ont donc commercialisé leur console 100 dollars plus cher que la nôtre… Et, du point de vue des consommateurs, cette différence de prix n’était pas justifiée. Pour nous, cela a été une aubaine, il faut le reconnaître. Nous pouvions vendre notre plateforme qui faisait tourner les mêmes jeux pour moins cher.



Capital : Vos successeurs à la tête de la division Xbox ont-ils fait une erreur en lançant la One à 100 euros de plus que la PS4 ?

Robbie J. Bach : C’est évident. Sony avait fait la même erreur avec la PS3 en 2006… Le prix est très important au lancement d’une console et l’équipe Xbox n’aurait pas du proposer un produit plus cher que la concurrence. Mes successeurs ont mis dans les packs de lancement la caméra Kinect. C’est un bon produit, mais les joueurs n'en voulaient pas. Ils ont aussi fait de grosses bourdes de communication, en parlant trop d’"entertainment" (les services de vidéo à la demande proposés par la console, les partenariat avec les grands networks américains, la reconnaissance vocale permise par Kinect…) et pas assez de jeu. C'est dommage.



Capital : Dans le monde, la PS4 distance aujourd’hui très nettement la Xbox One. Est-il trop tard pour inverser la tendance ?

Robbie J. Bach : Bien sûr, il ne faut pas le nier, Sony a réussi un excellent départ (NDLR : dans le monde, Sony a écoulé 25 millions de PS4 contre 14 millions de Xbox One au moment où nous publions). Mais rien n’est joué. Regardez Sony : la PS3 avait fait un mauvais départ mais elle s’est remise dans la course. Il faut toujours juger les choses sur le long terme.



Capital : Dans votre livre, vous évoquez les leçons apprises au contact de vos concurrents japonais, Nintendo et de Sony. Quelles sont-elles ?

Robbie J. Bach : De Nintendo, j’ai appris que les contenus sont essentiels dans ce business. Nintendo gère ses licences exactement comme Disney. Peu importe les limitations techniques de leurs machines, ils sont les meilleurs pour développer des franchises qui plaisent au grand public (Mario, Zelda, etc.). De Sony, j’ai appris la force que peut avoir une marque. Très souvent, lors de mes déplacements en France, j’entendais dire Playstation à la place de Xbox, et ça me rendait fou ! La marque Playstation est vraiment entrée dans le langage courant en Europe. Un exemple : on ne peut pas regarder un match de "soccer" sans voir des pubs Playstation partout sur le terrain. Du coup, les fans de football ont tendance à acheter les jeux Fifa sur Playstation… Si nous avions pu, quand j’étais aux commandes, nous aurions acheté la franchise Fifa. Mais nous n’en avions pas les moyens. Mais nous avons beaucoup sponsorisé le sport aux Etats-Unis, notre premier marché et nous avons mis le paquet pour offrir le meilleur service pour jouer en ligne.



Capital : Compte tenu de la déception Xbox One, pensez-vous que Microsoft restera dans le business du jeu vidéo à long terme ?

Robbie J. Bach : Je ne parle jamais business avec mes amis de chez Microsoft. Mais je suis convaincu que oui. Il suffit de voir la somme qu’ils ont investi pour s’offrir Minecraft (NDLR : le géant américain s’est offert le studio Mojang, créateur de cette franchise à succès, pour 2,5 milliards de dollars à l’automne 2014). Par ailleurs, je connais très bien Phil Spencer (le nouveau patron de la division Xbox, nommé après le limogeage de Don Mattrick, suite au revirement stratégique opéré avec la Xbox One en 2013), c’est un ami. C’est un vrai fan de jeux et je pense qu’il incarne bien la volonté de Microsoft de ne surtout pas lâcher ce business.



Capital : De nombreux analystes évoquent la fin des consoles telles que nous les connaissons dans un futur proche. Car elles pourraient, selon eux, être remplacées par des services dématérialisés, l’équivalent de Netflix en somme, mais pour les jeux… Qu’en pensez-vous ?

Robbie J. Bach : Bien sûr, les consoles évolueront. Dans le futur, elles n’auront peut-être plus de lecteurs optiques, et je dis bien peut-être… Il y aura quelques services sur le "cloud", mais je ne crois absolument pas à l’avènement du tout-dématérialisé. Car le grand public est très attaché à la possession d’objets tangibles. Rassurez-vous, les consoles ne sont pas prêtes de mourir.



Capital : Dans les casques de réalité virtuelle Sony semble avoir de l’avance sur Microsoft (le casque Playstation VR devant sortir au premier semestre 2016). Est-ce l’avenir du jeu vidéo ?

Robbie J. Bach : Du point de vue du consommateur, la réalité virtuelle est une technologie très intéressante. Mais est-elle facile à commercialiser ? Je n’en suis pas sûr. Cette technologie ne se prête pas au jeu en famille car elle isole le porteur du casque, qui a d’ailleurs toujours l’air un peu idiot. L’autre problème est le prix : même si rien n’est encore annoncé, on peut s’attendre à ce que les modèles qui sortiront l’an prochain soient vendus très cher (NDLR : entre 400 et 750 euros selon les experts interrogés par Capital). Je ne suis pas certain que le grand public soit prêt.