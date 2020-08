Fin juillet, Robbye Ron, directeur de la marque du Pro Evolution Soccer, avait déclaré que l’équipe se rapprochait d’une sortie de la série sur “Switch”.Malheureusement, il semble que Konami ne soit pas si proche. Dans une interview avec Eurogamer, ce même Lennart Bobzien, a déclaré que Pro Evo Soccer 2021 ne sortirait pas sur Nintendo Switch. Quant à ce que l’avenir nous réserve, nous devrons simplement croiser les doigts et les orteils. Il ne nous restera que la version Fifa 21, enfin Fifa 18,4…

Like

Who likes this ?

posted the 08/13/2020 at 02:12 PM by moune75