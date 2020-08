Suite à la publication un peu plus bas de la vidéo sur le unboxing de la manette de la series X et que dans les commentaires il y a certains qui se sont retrouvés avec des manettes Elite V2 défectueuses, je me demandais comment ça a pu arriver vu les stress test fait dessus, oui il peut arriver comme pour la plupart des produits manufacturés qu'on tombe sur des séries défectueuses (la faute souvent à pas de chance) possédant moi même la dite manette, j'espère ne pas en faire partie, vu que la date de limite de garantie approche à grands pas...



Voici les méthode de stress test de ces manettes (à partir de 2:00)