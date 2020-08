Amiches de bon famille, atchoum.Même exercice qu'opéré pour la PS5, revu en détails des atouts et des manques de la Xbox Series X a près de 2 ans de sa sortie. Trêves de plaisanterie de mauvais gout, c'est parti.un nom qui prête à confusion. Je vais naturellement en faire bondir certains mais pourquoi ne pas faire des noms stylés et évocateurs comme PS5, Playstation 5ème du nom, ou Switch qui renvoie au concept central de la console. Donc, puisque la Series X est la console la plus burnée du monde, elle aurait du s'appeler Xbox Burns, fin de l'histoire.le prix. Tout comme la PS5 pour son article jumeau, on ne connait le prix de la console. Et il y a un coup à jouer pour Xbox puisqu'on sent bien d'après les composants très spécifiques (SSD, tempest, manette) et les décla' de Jimmy que la PS5 va douiller niveau prix. Donc imaginer une Series X à 400 €$. Combien d'entre nous la prendront pour jouer en toute sécurité (visuelle) à Mbappé21, NBA75€21, Call of, AC Vikings, Watch Dogs Legion ou encore Cyberpunk2077 ? Combien ??? On est bien d'accord ...la manette. Plus une évolution qu'une révolution, le nouveau contrôleur de la Series X transfigure son D-pad en s'inspirant notamment des retours de la manette Elite, voit des revêtements plus accrocheurs s'adjoindre aussi bien sur les poignées que les gachettes et se pare enfin d'un bouton "partager" dans la droite lignée duarboré par la DS4 depuis ses débuts visant une réactivité et aisance plus directe. Plus petite que sa devancière pour convenir à plus de mains juvéniles aussi ... Ca semble moins révolutionnaire que la Dualsense mais ce sera certainement aussi moins gadget. SIXAXIS, faire pivoter des volants de vannes dans Resistance ou Killzonela manette à piles. En 2020. Non vous ne rêvez pas. Contrairement à la Elite V2, la manette de la Series X n'embarque pas de batterie. Jason Ronald de Xbox l'a justifié en indiquant que la retour marque un réel 50/50 parmi les joueurs entre les partisans de piles ou de la batterie. Je vois l’intérêt des piles avec un changement rapide des usées par des neuves et de finir sa partie sans câble et sa tension qui va avec digne de l'époque PS2 mais de l'autre coté, tu peux aussi faire une pause d'une demi heure le temps que ta batterie reprenne 80% d'autonomie.des exclus poids lourd. Xbox a indéniablement des noms qui comptent dans le paysage vidéoludique : Halo, Gears of War, Forza MotorSport, Forza Horizon, Fable, Quantum Break, Ori, Sea of Thieves, Minecraft, Ryse. Mais Xbox les exploite assez mal il faut le reconnaitre. Le fossé s'est drastiquement creusé entre le portefolio Xbox et ceux de Nintendo/PlayStation. La machine est en marche mais on en verra les premiers résultats qu'en 2022/2023 pour bon nombre. Espérons une meilleure utilisation pour des jeux plus marquants/impactant (je parle de tout le monde sauf Horizon et Ori qui mettent tout le monde d'accord) et la création de nouvelles licences fortes. Phil Spencer, tu joues ta street creddes exclus poids plume. Franchement, je les compte plus. Project Spark, Fable Legends, Phantom Dust, Killer Instinct, Scalebound, Recore, StateOfDecay 2, Crackdown 3, etc. Soit ça donnait vachement envie et puis tu découvrais le poteau rose une fois le jeu sorti, soit ça donnait vachement envie et puis ça sortait jamais, soit ça donnait vachement pas envie mais ça sortait quand même et on a même eu le : ca donne vachement pas envie, tu crois que ça va sortir mais au gong le jeu sort pas. Quelle hécatombe éditorialement parlant cette Xbox One. En comparaison, Knack et The Order font faire un ratio 90% bon / 10% naze en terme de qualité des exclus, là ou ceux précités de la One induisent plus un ratio proche du 50/50 ... Aie, aie, aie ...Si je m'appelais Icebergbrulant, j'oserai quelque chose du style : Xbox a fait sur cette gen le Recore d'état de décomposition d'un catalogue d'exclusivités à une échelle encore jamais vue. Ils ne sont plus que les fantômes de l'instinct de tueur qu'ils avaient avec la 360. Alors certes il y a eu quelques étincelles mais trop peu pour instiguer une insurrection même si les légendes sont là tapis prêtent à bondir ...la rétrocompatibilité. Je la trouve toujours aussi inutile à l'heure ou l'on peut tranquillement refourguer 3 fois le même jeu sans broncher et plein pot ma bonne dame ; et non je ne parle pas de remakeMais pour redevenir sérieux 2 minutes (pas plus hein, vous commencez à me connaitre), le formidable travail opéré par Xbox sur ce terrain lors de la génération actuelle confère à Xbox un réelle avantage tant en terme de nombres de titres concernés, de performance améliorée de ceux-ci comme d'expérience sur la maitrise des éléments inhérents à ce type de chantier.fluidité d'expérience. A voir les choix techno à l'oeuvre mais j'espère pour nous que l'ergonomie de l'interface console sera amélioré en terme de disposition et de réactivité. Il y a désormais un bouton SHARE dédié mais ce n'est pas suffisant.le silence des agneaux. Passé maitre en la matière avec la One X. Le refroidissement par fission thermonucléaire révolutionnaire aura payé vis à vis de la concurrence et on a beaucoup de mal à croire que la Series X se fera plus entendre que la PS5. A vérifier tout de même, par principe. La confiance n'exclut par le controle. Demandez à ma femme.le service en ligne. Je ne joue pas en ligne mais il me semble que le Livea toujours solide réputation. Quant à la dernière lubie, gratuit ou non, je n'y crois pas (trop de fric en jeu et aucune société n'est à 1 ou 2 milliards prets, meme quand tu fais 44 milliards de bénef' en une seule année - tu rends des comptes aux actionnaires petits comme gros qui "détiennent" la boite) mais si tel devrait etre le cas, ce serait un avantage concurentiel à la fois certain et en meme temps pas tant que cela car la 360 a fait 8 ans de carrière tranquille malgré ce désavantage sur la base de - je cite : "5€/mois, c'est pas ouf".la capacité de faire rupture avec la précédente génération. Alors, 2 visions différentes entre le surplus conséquent de puissance de la Series X par rapport à la PS5 quand cette dernière veut faire rupture via le sensoriel (son spatialisé, dualsense, temps de chargement réduit à néant). On ne demande qu'à voir, une chose est certaine, pas de raisons de s'inquétier des puissances embarquées. Beaucoup trouvaient les PS4 et One non assez puissantes en 2013. Sauf que Red Dead, TLOU P2 et FM7 sont passé par là pour tranquillement calmer tous ces (faux) septiques. Nan, deux questions subsistent, les studios Xbox sont ils capables d'en tirer le meilleur de ce matos ? Et les tiers joueront-ils le jeu de la version optimisée et donc supérieure sur Series X au détriment de la PlayStation 5 ?pas de VR. Ni d'Hololens, ni d'IllumiRoom. Ni Kinect V3En fait, c'est presque trop consensuel chez Xbox. C'est très surprenant de ne pas trop vouloir se démarquer sauf s'ils estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle ... D'autant plus surprenant que les casques Windows Mixed Reality pullulent coté PC .,. Maintenant Kinect V2 + chat échaudé craint l'eau froide = situation actuelle certainement. Un tantinet dommage pour l'identité de la marque Xbox.le coup de scalpel. Moi je n'aime pas. J'ai le droit !!?? Vous allez quand meme pas me coller un procès en 2020 parce que j'ai dit que je n'aimais pas les parpaings, les briques et les frigos ??? Alors redescendez en pression voulez-vous. Sacré millénials de merde. Ou Swj, je sais jamais. C'est con parce que la One X est la preuve qu'on peut faire anguleux et classe, c'est de loin la console la plus jolie depuis la PS2. J'aurais donc la Series XX de 2023 qui me corrigera gentiment cet accroc.une histoire d'échelle. Bon elle s'en sort mieux que la 5 question encombrement mais comme elle n'a aucune de ses 3 dimensions véritablement fine pour pouvoir etre glissé dans l'interstice habituel ... Je veux dire la PS5, t'avance ton meuble de 3 mètres et le problème de profondeur est résolu, la Series X elle rentre pas de basefacilité de développement. Alors on était je pense tous confiant puis il y a eu Halo Infinite. Apparemment, les notices associées au devkit était écrites en japonaisOn en vient à espérer que ce soit 343 Industries les branquignoles plutot que la console qui serait plus difficile à dompterque prévu mais à voir ...cross gen pendant 2 ans. Et le mythe des configurations PC. Sauf que meme sur PC, le rendu du jeu n'est pas transfigurer. Il gagne énormément, admettons, mais c'est le meme rendu. Tu passes pas du rendu de Killzone 3 à Killzone Shadowfall en activant des options. C'est le rendu de ton moteur graphique. Maintenant d'un point de vu affaires et à cause du Gamepass, la décision est logique meme si incompatible avec le mantra de la Xbox Burns.Lockart. A voir ce que c'est concretement mais m'étonnerait pas que la Lockart soit resté au fond du jardin de Spencer après une partie de roulette russe qui aurait mal tourné au soir du 23/7. Parce que si la Series S est celle qu'on pense, ca va voudra dire que la X est la Pro et la S la Fat ? Mais avec une puissance inférieure à la One X meme si architecture de 2020 et non 2017 ?? Sacré bordel, vous trouvez pas ?La question fatidigue pour conclure, quelle(s) console(s) comptez-vous prendre et quand ?Allez, à tchao bonsoir.