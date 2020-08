Apres le solo en avril, c'est le multi qui leak. En effet quelques images ont fuités sur Youtube, malheureusement la video a été banni par Sony. On y voyait Mel affrontant un autre joueur. Cela reste de la rumeur, sans aucun doute plus d'info ce soir.

posted the 08/06/2020 at 05:30 PM by guiguif