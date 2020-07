Petite brève de ce Vendredi, avec une nouvelle vidéo de la toujours très intéressante Gia sur la technologie haptique qui équipe les Joy-Con et la future DualSense. Comme toujours, c'est super bien expliqué et ça répond à certaines questions, notamment sur l'autonomie du nouveau pad de la PS5 que certains voient encore plus faible que la DualShock 4.

posted the 07/31/2020 at 09:12 AM by naoshige11