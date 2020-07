Salut les clébards !Selon l'insider King Zell, au moins un direct est à prévoir en août, à savoir jeudi 13.Un autre indice allant dans le sens d'un prochain direct est le retrait de la mention "new" sur l'icône des personnages de smash sur le site officiel. En effet l'annonce d'un personnage de smash a toujours été précédée par le retrait de la mention "new" quelques jours/semaines avant l'annonce (pour qu'ensuite cette mention soit remise juste après l'annonce).Et puis de toute façon ils vont bien être obligé d'en faire un lol.Retour à la niche !Sources :

Who likes this ?

posted the 07/30/2020 at 12:51 AM by chiotgamer