A quoi il faut s'attendre demain lors duJ'écris cet article pour faire un point sur les studios et jeux qui seront présents demain lors du Xbox Games Showcase (à partir de 18h) et les potentielles annonces, plus au moins crédibles.On le sait tous, Microsoft dispose aujourd'hui de 15 studios de développement (voir sur l'image ci-dessus) et nous allons voir ici, quels studios pourront être présents demain lors du Xbox Games Showcase.On sait déjà et cela a été confirmé à maintes reprises par Microsoft, la présence depour une longue présentation de la campagne solo du très attendu Halo Infinite.Phil Spencer a déclaré hier que Halo Infinite « sera un gros morceau du Xbox Games Showcase. » un événement qui va durer 1h.En mai, Matt Booty (le chef des studios Xbox) a confirmé la présence de trois studios,et depour le Xbox Games Showcase.bosse actuellement sur Psychonauts 2 qui est toujours prévu pour cette année. Le studio profitera donc de l'événement pour donner des nouvelles sur le jeu.pourrait présenter le DLC solo de son dernier jeu The Outer Worlds (qui a été teasé ces derniers jours) et probablement nouveau montrer Grounded. L'annonce d'un autre projet n'est pas impossible.pour nous en dire un peu plus sur Hellblade 2 et espérer un nouveau trailer.est également attendu pour annoncer officiellement Forza Motorsport 8.La présence deest également de plus en plus pressentie, non pas pour annoncer Forza Horizon 5 (pour plus tard probablement) mais pour annoncer leur nouveau projet RPG (en développement depuis 2018 ) et dont toutes les rumeurs nous mènent vers le retour de la licence Fable.est prévu pour la fin de l'année, très probablement l'occasion pour InXile Entertainment de nous en montrer un peu plus sur le jeu.Pour l'annonce d'un nouveau projet, c'est probablement un peu trop tôt.pourrait également être présent pour en montrer un peu plus sur Everwild qui a été annoncé en novembre dernier lors du X019. Le développement (en prenant en compte la longue phase de pré-production) a débuté il y a 3 ans selon Rare.La présence dedemain n'est pas à exlure, non plus. State of Decay 2 est sortie il y a deux ans. Et le studio avait rapidement annoncé qu'il bossé sur un troisième opus.De même pour(structure qui s'occupe de la licence Age of Empires) qui pourrait profiter du Xbox Games Showcase pour en montrer un peu plus sur Age of Empire IV et éventuellement annoncer une date de sortie pour Age of Empire III : Definitive Edition.Peut-être la présence depour revenir sur Minecraft : Dungeons sorti il y a quelques mois et éventuellement annoncer des DLC. Pour l'annonce d'un nouveau projet, ce serait probablement un peu trop tôt.La présence d'autres jeux, non pas développés par les studios Xbox mais édités par le label Xbox Game Studios Publishing, sont attendus tels que Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio) ou bien encore Tell Me Why (Dontnod Entertainment) et très probablement d'autres projets en réserve.Les probabilités de voir ces studios présents sont très faibles comme(Gears 6 est sorti fin 2019) mais aussi depuisque le studio est en pleine préproduction de son futur projet selon les propos de Matt Booty.Et enfin, le mystère continue à planer sur la présence ou non, le studio fondé en 2018. Les rumeurs parlent d'un jeu dans l'univers de Perfect Dark. Mais d'après le très fiable, VentureBeat, le studio esquiverait la conférence Xbox de juillet pour un autre événement ultérieur.Forza Horizon 5 (Playgroud Games) pourrait être gardé au chaud pour plus tard.Microsoft va bien évidemment en garder un peu sous le coude pour d'autres Events dans les prochains mois.