Vu que personne n'en parle sur Gamekyo j'ai décidé de faire une publication sur les démos dispo pour le xbox summer game fest en reprenant un article de xbox squad :Le compte est bon ! Après nous avoir tenu en haleine durant plusieurs jours avec le reveal de ses 10 jeux quotidiens dans le cadre du programme ID@Xbox, le Xbox Summer Game Fest conclut ainsi sa liste de démos de titres indépendants. L’événement nous gâte même d’une petite surprise. Initialement prévu du 21 au 27 juillet, l’ensemble des démos proposées sont jouables gratuitement dès maintenant !Pour rappel, ces titres ne sont disponibles que sur Xbox One. Il vous faudra accéder à la tuile “Game Fest Demo” sur le tableau de bord de votre console. Vous pouvez également télécharger les jeux sur votre console à partir de ce lien. Vous devrez cependant faire vite, il ne sera plus possible d’y accéder après le 27 juillet.Liste des démos disponibles dans le Xbox Summer Game Fest :Les 10 nouveaux jeux annoncés :Book of AdventumCris TalesCurved SpaceHellpoint : The Tespian FeastSail ForthSkateBIRDTesla ForceThe Last CubeTribble TroublesWarriOrbLes 50 jeux annoncés précédemment :Alchemist AdventureArs FabulaeChickens MadnessFreshly FrostedGauntlet Force : Rise of the MachinesKaze and the Wild MasksMayhem BrawlerRover Wars : Battle for MarsSpace Otter CharlieThe Ambassador : Fractured TimelinesThe Dark Eye : MemoriaAlchemist AdventureBack to BeltDungeon Scavenger InfernoEphemeral TaleFractal SpacePixel SkaterSeasons of the SamuraiSkycadiaThe Dark Eye : Chains of SatinavUnspottable9 Monkeys of ShaolinDarkestville CastleDestroy All Humans!Genesis NoirHavenHelheim HassleKLANG 2MomentusNine WitchesSwim Out#FuntimeCake BashCleaDeleveledFlowing LightsKnight Squad 2KungFu KickballLong Ago: A Puzzle TaleLost WingMars Power Industries DeluxeOkunoKA MadnessPHOGS!Projection: First LightRaji: An Ancient EpicRoad to GuangdongScourgeBringerSolaroids : PrologueSwimsanity!YesterMorrowWelcome to ElkFaites chauffer le disque dur de vos consoles et surtout, amusez-vous bien !Personnellement j'ai testé Raji et je le trouve magnifique, y'a de belles pépites dedans en tout cas, et dire que Julien Chieze faisait passer le jeu Haven (il est dans la liste aussi) pour une exclu PS5...