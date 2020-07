Oiseaux de mauvais augure, bonjour.L'Ubisoftapprochant, quel bilan retenez vous d'Ubisoft sur cette génération ?Notamment par rapport aux précédentes générations ?Pour ma part, il est contrasté même si au regard des performances financières du groupe comme de l'hétéroclicité du catalogue de jeux, il me semble que la progression d'Ubisoft vers le statut de grand éditeur tiers est incontournable. Qu'on apprécie les méthodes ou les styles ...Allez, comme de coutume sur Gamekyo, points positifs/négatifs :+++ Watch Dogs => grand amateur de GTA-like, le genre a longtemps été sous-représenté lors des précédentes génération avec des candidats n'ayant pas les moyens comparable que leur illustre modèle, c'est à mon sens chose corrigé avec la nouvelle licence Watch Dogs qui propose sa propre vision du bac à sable urbain en monde ouvert.++ UbiArtFramework => Rayman Legends, Child of Light, Soldats Inconnus, autant de projets sublimes graphiquement avec un rendu somme toute unique, seul bémol, s'être arrêté en si bon chemin++ SouthPark le bâton du dépité et l'annal de l'intestin => je ne suis pas ce qu'on appelle un grand fan de SouthPark mais des adaptations pareilles, c'est tout de même très fort.+ TheCrew => dans une autre vie (j'étais jeune et influençable - disclaimer, je suis encore jeune mais moins influençable on va dire), j'ai désiré ParisMarseilleRacing. Voilà, c'est dit. Je l'ai seulement désiré parce que je ne l'ai jamais eu. J'ai eu EuropeRacing ; en lieu et place. Eh oui, à 8 ans on pense que ça peut être "cool" de se faire un Paris-Rome virtuel en 406. Bon j'ai vite déchanté. Alors quand je vois les Etats-Unis en ramassé, je me dois d'applaudir. Ça reste un rêve de gosse qu'ils ont réalisé. Même si ce dernier m'est passé. Par contre je dis pas non à une version européenne "juste pour voir".++Rainbow Six Siege => à vrai dire, j'étais surtout très chaud pour Patriots, plus ma came. Mais le phénomène qu'est devenu Siege a tendance à me faire fermer ma gueule de joueur solo invétéré.+++ Assassin's Creed Origins => transformer la licence maitresse de l'infiltration en véritable A-RPG, c'était assez inattendu et cela a redonné un coup de fouet à la série qui manquait de renouvellement depuis le 1er. Pas une tournure qui plait à tous les fans, puisque bien des fondamentaux ont été bazardé mais peut-être pas plus mal pour le 11ème épisode majeur.++ Steep => initiative à saluer tant l'époque bénie des dieux des SSX, ProSkater, V-Rallye est lointaine, la conjugaison d'un marché de niche et de coûts de développement toujours plus conséquent ayant finalement tué ce genre de jeu. D'autant plus à saluer quand on voit où est le jeu de sport extrème de Criterion ... (quelque part entre Agent et The Whore of Orient Express)+ Brawlhalla => je vous avoue que j'entretiens une aversion totale pour les jeux de combat malgré Tekken Tag Tournament que j'ai eu et testé pas mal à l'époque, malgré aussi le PASBR qui traine quelque part entre 2 centaines d'autres jeux à faire. Toutefois, j'apprécie là encore la volonté touche à tout d'Ubisoft.++ Prix spécial du jury "et à la fin, il n'en restera qu'un" => Just Dance. Y a plus Kinect mais il est encore là. Y a plus de Wiimote mais il est encore là. Y a encore des PSMove mais il est encore là. Rockband et Guitar Hero, on pense à vous.++ Mario et les lapins crétins, la bataille du Royaume => pas ma came les T-RPG mais encore une fois, j'apprécie qu'Ubi ose des genres nouveaux ou presque pour eux et qu'ils aient les baloches de s'aventurer dans l'exclu tierce comme ZombiU ou AC III Liberation. Voir même Transference.++ les confs E3 Ubi. Fan PlayStation devant l'éternel (comme ça c'est dit), je dois avouer qu'après PS, c'est leur conférence qui me fait le plus saliver, question de bandance de catalogue d'expérience solo. Et c'est jamais décevant ou je me trompe ? Aussi bien sur la forme que sur le fond, avec des moments d'exceptions avec le duo Guillemot/Myamoto ou encore BGE2+++ Bolloré VS Guillemot. Après avoir fait arrêté les Guignols, on aurait pu voir se faire arrêté les Lapins Crétins, et ça, personne ne l'aurait supporté. Plus sérieusement, aurait-ce forcément été une mauvaise chose au vu de la politique éditoriale d'Ubi (rythme de parution, temps de développement, projets multi-studios ...) ? Reste que ça sentait quand même pas très bon c't'histoire.-- DowngradeLand => je ne sais pas vraiment si DowngradeLand est un parc d'attraction ou un pays mais ce que je sais, c'est qu'il est la propriété d'Ubisoft. Je ne vais pas refaire le couplet sur Watch Dogs et l'attente qu'il a suscité pour un fan du genre sevré de représentant solide du genre mais me concentrer sur TheDivision voire TheCrew dont le sens du détail comme du rendu faisait saliver dans les vidéos promotionnelles pour mieux nous faire retomber de nos jacuzzis.-- les jeux services => c'est très personnel mais les déclarations du type : "on ne fait pas de politique dans nos jeux" ou "vivez vos propres histoires", merci mais non merci. Je reste persuadé que pour pérenniser la clientèle de ce genre de jeux axé multi, paradoxalement une campagne solo scénarisé et d'intérêt avéré est nécessaire. Surtout quand on remarque que passé la découverte de la nouveauté, les joueurs fuient. L'addiction par le butin et l'expérience qui montre ses limites. En atteste les résultats de TheDivision2 ou Ghost Recon Wildlands-- BeyondGood&Evil2 => j'ai du mal à imaginer comment ça va finir, mais le titre mais parait trop. Trop grand, trop ambitieux, trop bizarre (quelqu'un c'est que c'est en fait ?), trop de temps développement (je parie sur PS6 Pro +, perso), trop cher (contribution bénévole requise donc CQFD). Trop, je crois que c'est le mot.-- Skull&Bones => on sait tous que ça part d'une bonne intention. Mais justement, parfois, les meilleurs intentions sont les pires.-- FarCry 4&5 & certainement 6, 7 , 8 et ainsi de suite => trop de Far Cry sur la génération, entre les canoniques, Primal et les diverses extensions, on a quand même 4 Far Cry qui ne se renouvellent pas aussi bien que 7 Assassin's Creed qui changent de continuum espace-temps à chaque épisode quoi qu'on en dise, et qui introduisent de nouveaux concepts/phases.-- Uplay+ => c'est vrai que c'est tentant de copier les mauvaises idées du copains mais on se dirige vraiment vers un avenir à 48 formules d'abonnements différents pour jouer à 3 jeux parmi la deux centaine ?? Sans moi.-- Driver => il est où Tanner ? J'ai pas trop aimé San Francisco, c'était plus trop Driver malgré une volonté noble de se réinventer. Mais je veux un retour en grande pompe sur le modèle des 2 premiers. Je suis sur qu'il y a un public en plus. Mais faut revenir aux 70's et avec des idées ...--- Splinter Cell / Prince of Persia / Rayman / XIII / Hawks => c'est pour quand merde ? Surtout XIII qui se doit de revenir, quel jeu et quel multi ! (eh oui, faut bien faire quelques entorses à ses principes ; pour lui et Vigilante--- la perte de Gameloft. Alors non je ne joue pas sur smartphone mais se faire subtiliser hostilement une structure majeure et établie du jeu mobile reste un grand avertissement malgré la bonne résistance vis à vis de Vinvendi. Puis bon quand on voit le succès de Konami, y a de quoi se mordre les doigts ...-- Jade Raymond. Ils ont laissé partir Jade Raymond en début de gen. Alors que depuis, elle a fait plein de projets.Plus globalement et malgré les couacs, je trouve qu'Ubisoft s'en est bien sorti sur cette génération même si je reste loin d'être client de toutes leurs licences. Évidemment, le gros problème d'Ubisoft est leur vision très industrielle de la production de jeu vidéo là où de modestes structures artisanales opèrent avec audace et patience - citons par exemple Nintendo EAD ou Rockstar North ou encore Naughty Dog. Le catalogue s'est drastiquement étoffé coté multi en une génération et le succès au rendez-vous ; pour les épisodes initiatiques tout du moins.Parce que la confirmation de l'essai semble bien plus compliquée qu'espéré. J'en veux pour preuve les contre perf' de The Division 2, TheCrew 2 et même la débacle Ghost Recon Breakpoint. Reste à observer le plan qu'ils ont pour la génération à venir sur le terrain des expériences multi, est-ce que Quarantine prendra, y aura t'il un For Honor 2 ou un Starlink 2 ? Vont-ils revenir clairement sur des nouvelles licences purement solo ou forcer certaines fraîches licences ou exploitation quelque part déjà en perte de vitesse ?Vous, que tirez vous de la génération d'Ubi' ?Moussaillons, salutations.