Animal crossing:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Tlou II:

Days gone:

Les jeux commencés et que je ne finirai pas

Jeu en cours actuellement:

sur switchSi il y a bien un titre que j'ai décrié et dont je me suis moqué avant sa sortie , ce fut bien celui-cipour au final me le prendre ..... et totaliser plus de 600h dessusCe fut une petit bouée d'air frais avec son design, son farm, l'aménagement de l’île, les enchères entre joueurs et via le site Nookazon, ...Par contre, il est clair qu'une fois toute l'île remodelée et décorée (avec les 5 étoilles à la clé), le jeu perdait de son intérêt pour ma partsur switchIl m'aura fallu deux "run" dont un non fini ( le premier), pour profiter pleinement de ce titre à sa juste valeur.Lors du premier run, j'avais mis trop d'espoir en lui.25 ans c'était écoulé depuis mon dernier Zelda "The Legend of Zelda: A Link to the Past" .... et grande fut ma déception lors que je parcourrais et explorais les paysages d'Hyrule de la manière libre.Cette année, je décidais de reprendre l'aventure et je mettais de côté le titre phare de l'époque pour profiter pleinement de l'aventure et de la décourte. Mais quel pied malgré ses défauts son bestiaire limité et sa facilitéPs4J'attache très peu d'importance aux retours de la presse ou des reviews de joueurs qui ont peu de poids de nos jours de par leur objectivité axée sur "le pute à click" et le lustrage de leur marque préférée de caleçonAlors, je me suis lancé dans cette aventure épqiue alors que je n'avais pas apprécié le un ( overdose de zombies et de monde post apo à l'époque) etTLOU II fait partie sans contexte de mon top 3 sur cette génération, mais quelle claque du début à la finSuite à cette aventure, je me suis repris le premier opus que je me referai dans de bonnes conditionssur Ps4Si je devais faire un parallélisme avec un autre titre, "Days gone" fut mon control de 2020 . C'est à dire un titre dont je n'attendais absolument rien et au final une excellente surprise.Un gameplay très ubisoft, très simpliste mais un emballage, une aventure qui vous emporte au bout de plus de 50h de jeux où vous ne vous ennuyez pas une seconde . Et dont le cliffhanger de fin, vous laisse sur le Q- Xenoblade Chronicles : Definitive Edition:Je n'avais pas apprécié le second opus mais j'ai voulu tenté l'expérience avec le premier et je n'ai absolument pas accroché sur plein de points différentsmais surtout les combats et ce principe de coup automatiqueEt je suis trop attaché au système de "trinité"- Death stranding:Grand fan de "metal gear" à ses débuts, je fus déçu par le dernier opus.Mettant de côté ma déception et tenant compte de la situation de développement du dernier 'gear', je me lançais dans l'aventure de celui-ci en me mettant bien dans la tête que je partais sur un jeu d'exploration à connotation "fedex" mais quelle déception ... quel ennuie.Ce jeu divise totalement, on l'aime ou on ne l'aime pas. Pour ma part, je suis passé par la case youtube "popcorn" qui fut la direction la plus agréable pour finir ce titre- FF VII remake:Actuellement , je suis à la moitié de l'aventure: chapitre 9Le jeu est agréable mais n'arrive pas au niveau de son aîné.Beaucoup trop de remplissage à mes yeux, de quêtes annexes inutiles et rien de bien transcendant.Je verrai bien de que donnera l'autre moitié de l'histoire