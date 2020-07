Bonjour à tous,Actuellement je n'ai plus de jeu à jouer et c'est la merde !!J'aurais aimer des conseils pour trouver mon bonheur, j'ai survolé pas mal de test et rien ne m'a vraiment donné envie.J'aime les bon gameplay (évidemment) mais j'aime aussi être spectateur, c'est à dire que ça ne me dérange pas qu'il y ai un cutscene de 10 min ou ça blablate, ça se bat de façon épique toussa toussa. J'attache une grande importance à l'histoire, il faut qu'elle me tienne vraiment en haleine, sinon je décroche. J'aime beaucoup les moments d'émotions dans les jeux et les fights épiques.Exemple des derniers jeu que j'ai beaucoup apprécié :the last of us 2 (le 1 aussiFF7 remakezelda BotWgod of warSi possible avec une VF.J'aime beaucoup l'heroic fantasy. Le post apo bof bof.Ha et j'aime beaucoup quand il y a un côté RPG.Merci pour vos commentaires