Sur Twitter la doubleuse d'Abby(Laura Bailey) à mis en ligne une capture d'écran qui regroupe quelques-uns des messages assez violent qu'elle à reçu.Si vous avez joué au jeu vous devinerez facilement la scène responsable des messages.Cela-dit des joueurs semblent avoir franchi une limite, ne sachant pas faire la différence entre réel et virtuel.C'est triste...

posted the 07/04/2020 at 04:36 PM by ouroboros4