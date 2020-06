L'information a été partagée conjointement avec l'annonce de la fermeture, le 31 août prochain, de Bravely Default : Fairy's Effect, jeu mobile lancé au Japon. "Grâce à son succès, le développement de Bravely Default II a pu commencer. Nous remercions les développeurs de BDFE et ses joueurs. Maintenant, c'est notre tour !", peut-on lire sur Twitter.Rappel : Square Enix promet des annonces cet été (donc pourquoi pas une date pour BD2).

posted the 06/29/2020 at 12:32 PM by nicolasgourry