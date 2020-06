Square Enix promet des annonces cet été Square Enix promet des annonces cet été

En matière de AAA, Square Enix a dû se contenter de tourner sa communication autour de Marvel's Avengers et plus rapidement du Project Athia (PC/PS5), mais il y a encore du stock dans les bagages à en croire la dernière réunion faite aux actionnaires qui ont besoin d'être rassuré en ces temps difficiles.



Les porte-paroles ont confirmé que Square Enix devait bien être présent à l'E3 2020, et que l'annulation aurait dû conduire à une conférence numérique, mais que l'équipe n'a pas eu le temps de mettre les choses en place à cause de la pandémie et donc du télétravail. Mais rien n'est fichu puisque l'éditeur promet des annonces présentations cet été (aussi bien juillet que août), et il faut donc retourner patienter car rien ne dit d'ailleurs si toutes seront lâchées indépendamment ou certaines dans le cadre d'event déjà prévu. On pense notamment au show Xbox Series X, ou encore la conférence GamesCom.



Dans tous les cas, Square Enix donnera un peu de quoi manger d'ici la fin d'année, avec Marvel's Avengers comme déjà cité, le moins notable The Outriders qui aura d'ailleurs une nouvelle présentation la semaine prochaine, mais également Kingdom Hearts : Melody of Memory sans oublier évidemment Bravely Default 2.