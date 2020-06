Est-ce que vous savez si en achetant une RTX 2080 ti à 1579,94 € ce sera suffisant pour jouer comme sur Xbox Series X et sur PS4 Pro en 4K 60 fps sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ?Parce que visiblement, selon les experts des différents forums de toutes les communautés du web, Cyberpunk 2077 sera injouable sur la Xbox One X (pourtant j'ai pris soin d'en acheter une aux couleurs de Cyberpunk 2077, je pensais que ça fonctionnerait dessus) ? Ne parlons même pas des bouseux sur Xbox One FAT ou sur PS4 Vanilla, qui y joueront, toujours selon ces forums, en 144p avec son stéréo.Merci d'avance! Ah, et il faut visiblement penser à prendre un SSD qui va à 5,5GB/s, mais je n'ai trouvé que celui-là qui va à 0,75GB/s : https://www.ldlc.com/fiche/PB00272072.html . Si vous avez des bons plans sur des SSD rapides, je suis preneur !BONUS : Comment faire un hologramme VOCALOID pour moins de 3 €:MAJ : Bon pour le SSD, la solution de SPANIX donne bien du 5000MB/S : https://www.amazon.com/GIGABYTE-PCI-Express-Interface-Performance-GP-ASM2NE6100TTTD/dp/B07TJWZGL9