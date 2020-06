Jeux Vidéos

SAVAAK La communauté Gamekyo ?Bon ayant déjà poncé le jeumise à part que j'ai pas encore buttervoulant d'abord m'occuper d'un certain moine Sheikah (il est chaud ce moine rachitique) mais "farmer" les flèches antiques prend du temps.Bref je m'égare, je veux dire qu'aujourd'hui j'ai suffisamment de recule sur le premier jeu pour donner mon avis sur mes attentes du second opus.Tout d'abord le système des armes je n'ai rien contre le fais d'avoir pléthore d'armes sur moi juste que le système d'arme cassé est bidon, ce qui serait intéressant serait d'avoir un système de forge pour réparer les armes, arcs et boucliers.Système qui irait en complément du système de craft que je dois avouer être amusant, à ce propos on peut faire des feu partout avec fagot de bois et des silex mais pas cuisiner et sa c'est dommage il faudrait que Link puisse avoir un récipient à cuisson à placer sur un feu pour pouvoir cuisiner partout.Voilà pour le craft et le système d'armement.Maintenant par rapport à l'exploration du monde, bon on le connais déjà mais on le connais déjà en surface ! Il pourrait développer des cavernes et autres monde souterrains et des monde aquatiques ou Link devra plonger pour explorer d'autres zones afin de revisiter les zones que l'on croyais connaitre.Je ne verrais pas à mal l'inclusion des Deku et des Yetis en espèces supplémentaires en plus des Piafs, Des Zoras, des Hyliens, des Gorons et des somptueuses Gerudos ♥Enfin maintenant niveau pluralités des ennemies c'est vrai que le jeu en fait vite le tour avec des variations des même streums (dédicace à Kilton). Donc ici ajouter des plantes monstres ainsi que des araignées monstres serait sympa, je réfléchis à d'autres type d'ennemie qu'on pourrait avoir ? Pourquoi des Fantômes ou encore une variétés de monstres volant.Pourquoi pas faire dans la subversion avec des monstres qui ne serait pas forcément méchant et qui s'opposerait à Ganon/dorf pour la simple raisons que s'associer avec lui ne leur apporte que misère et damnation sous la mains du héros à sa lame purificatrice.Pour les nouveaux donjon il faudrait des donjon comme celui du DLC avec la moto antiques qu'on obtiens en affrontantmais un peu plus vaste et mettre ces sanctuaires en souterrains.[pos=centre][pos]Après une autre idée que j'aimerais bien voir dans un jeu Zelda c'est d'avoir un jeu avec Link, Zelda et du coupsans l'influence de Ganon en lui avec les trois ayant leur triforce. Le deal pourrait être que Ganon en aurait eu marre qu'un corps de Gerudo ne suffirait peut être pas/plus pour ses ambitions.Je sais pas si dans BOTW 2 ils oseront ce pari.Enfin voilà quelques idées à mettre en avant dans le second opus, je les en remorsirais bien si ils font ça cheznom d'un Voï.