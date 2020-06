Le titre dérivé de CrossFire, un FPS CSGO-like très populaire en Asie, avec plus de 600 millions de joueurs actifs, avait été annoncé lors de l'E3 2019 pour arriver sur Xbox One, mais aucune information ou presque n'avait depuis été communiquée. Il semblerait désormais que l'arrivée de sa version bêta ne soit plus qu'une question de jours, puisqu'elle est prévue pour le 25 juin selon sa fiche sur le Microsoft Store.