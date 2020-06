7 ans.

7 ans que j'attends, comme d'autres, de découvrir la suite à cette merveille qu'est The Last of Us. De redécouvrir avec un regard nouveau ces personnages magnifiquement écrits, cet univers....





Et bam.

Un enculé de première anéantir tout en 1 seconde. 7 ans d'attente, et potentiellement le meilleur jeu de cette génération, anéantis en un passage innocent sur Gamekyo et un spoil en pleine tronche.



Le spoil est-il punissable par la Loi ?

Si oui filer l'IP de cette raclure, on va s'occuper de son cas.