Bien le bonjour, Mesdames, Messieurs



Vous trouverez ci-dessous mon petit avis sans prétention sur la conférence de la station de jeu 5.



Tout d'abord en ce qui concerne la console en elle même, j'aime le design ça change de ce qui se fait habituellement. Je pense la mettre couchée (grosse biatch). Elle a quand même l'air assez volumineuse mais bon j'imagine que les caractéristiques sortiront incessamment sous peu...nous serons donc en mesure de nous projeter n'est ce pas chers amis ?



En ce qui concerne les jeux qui ont été présentés, je ne suis pas particulièrement déçu. j'ai eu de bonne surprise que ce soit en exclue temporaire, définitive ou même des jeux tiers.



Pour ma part, je retiens Kena. Ce qui m'a plu c'est l'univers coloré, la DA etc... je pense que ce sera un bon petit jeu qui créera la surprise.



Horizon rien à dire hein lui c'est Day one. Je pense que Guerilla petit à petit ils posent leurs grosses couilles sur la table du monde des studios.



Ratchet Day one également (sachez que le premier ratchet auquel j'ai joué c'est le remake sur ps4 et j'ai adoré) Donc lui aussi c'est Day one t'as capté ?



Project Athia...alors lui c'est le jeu qui m'a le plus intrigué. Ça a l'air vraiment pas mal. Ce qui m'inquiète c'est que ce soit Square Enix derrière...putain pourquoi eux ? il faut savoir de toute la gen ce sont les seuls à m'avoir déçu (FF15 et KH3). FF7 ça compte pas ils ont remis au goût du jour un classique (j'ai adoré ff7r).



GT7 je ne me prononce pas. Je n'aime trop les jeux de voiture et je trouve A MON AVIS que c'est un genre de jeu qui perd en puissance ( c'est mon avis personnel à moi qui n'engage que moi Bassem vénissieux 69200).



RE8 j'attend d'en voir un peu plus.



Y'a eu plein d'autre jeu mais nous ne nous éterniserons pas voyez vous...



J'ai hâte de voir ce que vont donner les jeux first party full ps5...



Voilà soyez gentil SVP.



Vous souhaitant bonne réception de la présente.



Ps: merci à shanks pour son avis sur The best game for us part 2. Mes doutes sur un certain sujet ce sont évaporés du coup le bail est précommandé.



Paix et salut sur vous tous