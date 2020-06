Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Les premières impressions de Digital Foundry sur The Last Of Us Part II :







Résumé Les premières impressions desur

■La version testée tourne en 1440p à 30 images/seconde sur PS4 Pro.■Globalement le framerate du jeu est plus stable si on le compare à Uncharted 4 sur PlayStation 4 Pro.■La solution d'anti aliasing TAA de ND est phénoménale.■Même si loin d'être parfaite la qualité de l'image est très très bonne.■Belle évolution du Naughty Dog Engine sur cette génération, d'Uncharted 4, en passant par The Lost Legacy, jusqu'à The Last Of Us Part II.■Naughty Dog a mis le paquet sur la fidélité, les détails, la qualité des matériaux, les ombres ambiantes, l'éclairage indirect, la façon dont l'herbe bouge quand on la traverse... etc.■DF semble impressionné par l'utilisation des screen space reflections combinés avec des cube maps soigneusement placées.■La fluidité des mouvements est tout simplement remarquable avec de nombreuses animations en fonction du positionnement d'Ellie et de sa vitesse.■L'IA est moins stupide, les actions des PNJ ou des alliés sont plus crédibles, les réactions des ennemis sont plus réalistes, pareil pour les compagnons de l'IA.■La plupart des éclairages dans le jeu proviennent de sources naturelles.■Les zones du jeu sont nettement plus ouvertes que dans le premier opus.■Utilisation du système d'animation Motion Matching.■L'interface du jeu a l'air propre et simple.